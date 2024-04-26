Пятеро россиян похитили предпринимателя из банка и вымогали у него деньги

Омский областной суд вынес приговор пятерым мужчинам, которые похитили местного предпринимателя из банка и вымогали у него деньги и квартиру, сообщает Lenta.ru. За свои действия участники были признаны виновными по статьям 126 и 163 УК РФ.

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Лидеру группы назначено 11 лет лишения свободы, трое других получили от шести до семи лет, а последний — пять лет условно с испытательным сроком, — говорится в сообщении.

Преступление произошло в декабре 2021 года. Осужденные похитили предпринимателя из банка и увезли его в гараж, где вымогали деньги и квартиру, угрожая насилием. После того, как один из участников узнал о появлении полиции, предпринимателя отпустили.

Ранее в Китае мать и ее 27-летний сын приговорены к двум годам и семи месяцам лишения свободы за похищение 11-летней девочки. Женщина увидела девочку в деревне Люпаньшуй в юго-западной провинции Гуйчжоу и решила, что из нее получится хорошая жена для сына.

Также сообщалось, что правоохранители задержали бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», подозреваемых в хищении 2,8 млрд рублей. Деньги были выделены на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане. В СИЗО отправлены девять обвиняемых.