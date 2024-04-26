В Ленобласти девочка выпила найденную около школы таблетку и попала в реанимацию

В Ленобласти ребенок попал в больницу после того, как выпил таблетку. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Инцидент произошел во Всеволожском районе. Во время занятий у девочки заболела голова и подруга дала ей лекарство, которое якобы могло снять боль. После этого шестикласснице стало еще хуже, ей вызвали скорую помощь. Медики оперативно госпитализировали школьницу, на данный момент она находится в реанимации.

«Ее состояние значительно ухудшилось», – сообщается в публикации.

По словам подруги, которая дала девочке таблетку, лекарство она нашла на улице, рядом со школой.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент специалисты проводят проверку, которая позволит выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Подмосковье ребенок вдохнул стик от айкоса и в тяжелом состоянии попал в больницу. Когда родители заметили, что сделал мальчик, они не придали этому значения. После инцидента врачи предупредили их о том, что в будущем у ребенка может развиться пневмония.