Шойгу: следы теракта в «Крокус Сити Холле» ведут на Украину

Следы теракта 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» ведут на Украину. Все виновные в этом преступлении понесут наказание. Об этом в пятницу, 26 апреля, заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

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На совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества он указал на продолжающиеся удары Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции, которые могут повлечь катастрофические последствия.

— Следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», также ведут на Украину. Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени, — приводит слова Шойгу ТАСС.

Вечером 22 марта террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл». Площадь обрушения конструкций в «Крокусе» составила семь тысяч квадратных метров. 24 марта Басманный районный суд арестовал четверых фигурантов, а на следующий день меру пресечения избирали трем их подельникам. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно о террористах и подготовке нападения.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти России не собираются «закручивать гайки» после произошедшего в «Крокус Сити Холле» теракта. Она отметила, что безопасность граждан страны должна обеспечиваться, в том числе на законодательном уровне, но решения не должны приниматься под давлением.