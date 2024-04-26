Россиянка забила камнем друга из-за потерянного ручного кролика

В Севастополе россиянку приговорили к семи годам колонии за расправу над другом. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

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По его данным, ЧП предшествовало совместное застолье с алкогольными напитками, в конце которого хозяйка попросила гостя покинуть помещение, но тот не уходил. Тогда женщина забрала переноску с ручным кроликом и ушла гулять. По возвращении она поняла, что потеряла переноску. Решив, что гость, который так и не ушел, виновен в ее проблеме, она нашла на улице камень и, вернувшись в квартиру, принялась бить им мужчину по голове, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

После россиянка вытащила мужчину на улицу и бросила там. Полицейским женщина пояснила, что нашла гостя в крови на полу еще живого и не могла понять, что случилось. Как оказалось, кролик являлся средством к существованию для женщины — с ним она подходила к туристам и предлагала сфотографироваться за деньги.

14 ноября 2023 года сообщалось, что в Башкирии женщина забила сожителя битой и вместе с бывшим мужем уничтожила следы.