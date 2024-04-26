В деле замминистра обороны Иванова могут появиться новые фигуранты

Следствие устанавливает причастность заместителя министра обороны Тимура Иванова, арестованного по обвинению в получении взятки, к возможным иным должностным преступлениям.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Арестован еще один подозреваемый по делу отстраненного замминистра обороны Иванова

"В ходе следствия будет проверяться причастность Иванова к другим возможным противоправным деяниям, повлекшим ущерб. Уголовное дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки. В его деле могут появиться и новые фигуранты", - сказал собеседник агентства.

Сам Иванов отвергает свою причастность к получению взятки и готов давать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.