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В деле Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды противоправной деятельности

Следствие устанавливает причастность заместителя министра обороны Тимура Иванова, арестованного по обвинению в получении взятки, к возможным иным должностным преступлениям.

В деле замминистра обороны Иванова могут появиться новые фигуранты
© ТАСС

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"В ходе следствия будет проверяться причастность Иванова к другим возможным противоправным деяниям, повлекшим ущерб. Уголовное дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки. В его деле могут появиться и новые фигуранты", - сказал собеседник агентства.

Сам Иванов отвергает свою причастность к получению взятки и готов давать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.

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Тимур Иванов