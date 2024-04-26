Из-за тумана из аэропорта Норильска не могут вылететь около тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Задерживаются несколько рейсов — в Москву, Сочи, Уфу, Пермь, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск.

На этом фоне в аэропортах городов Норильск, Красноярск и Новосибирск проводятся проверки на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров.

До этого сильный туман привел к приостановке работы аэропорта в Южно-Сахалинске.

Туман привел к очень плохой видимости. В результате этого аэропорт не мог выпускать и принимать воздушные суда. Все рейсы сейчас задержаны, самолеты, летевшие в Южно-Сахалинск из Москвы, Красноярска и Новосибирска сначала вынуждены были кружиться над Татарским проливом, а затем были перенаправлены на запасной аэродром в Хабаровске.