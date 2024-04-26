Суд приговорил Олега Кана к 17 годам колонии за убийство по найму

Приморский краевой суд заочно приговорил "крабового короля" Олега Кана к 17 годам колонии за убийство по найму, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Кана Олега Кымхаковича, родившегося 16 апреля 1967 года в городе Невельске Сахалинской области, <...> находящегося в международном розыске, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, пунктом "з" статьи 105 УК РФ, [судебная комиссия] постановила Кана Олега Кымхаковича признать виновным. <...> Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы на срок 1 год. Местом отбывания наказания в виде лишения свободы определить исправительную колонию строгого режима. Объявить Кана Олега Кымхаковича в розыск, осуществление которого поручить УМВД России по Приморскому краю", - сообщили на оглашении приговора.