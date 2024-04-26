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В Белгороде включили сирену ракетной опасности

В ночь на 26 апреля в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгороде включили сирену ракетной опасности
© РИА Новости

Он призвал горожан, находящихся дома, не подходить к окнам. Гладков рекомендовал им укрыться в помещениях со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, туалет или кладовая.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении.

22 апреля в Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа на подлете к городу. Летательный аппарат был сбит силами противовоздушной обороны в Яковлевском городском округе, уточнил губернатор. Один из разгонных блоков беспилотника упал по дворе жилого дома, при этом никто не пострадал. Разрушений также нет.

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