В петербургской гимназии прорвало трубу с горячей водой в столовой

В Петербурге трубу с горячей водой прорвало в столовой гимназии во время перемены. Об этом сообщает телеканал »78.ru».

© Газета.Ru

По информации телеканала, инцидент произошел 25 апреля в гимназии № 52. В администрации сообщили, что в столовой во время перемены случился прорыв трубы с горячей водой. Дежурный учитель сразу же вывел всех учащихся из помещения.

На место вызвали сотрудников аварийной службы, которые устранили прорыв. Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал. К уборке помещения привлекли весь младший обслуживающий персонал и сотрудников столовой.

После инцидента работу столовой по обеспечению учащихся гимназии горячим питанием возобновили спустя полчаса после аварии. На процесс обучения происшествие не оказало никакого влияния, добавили в администрации образовательного учреждения.