Предполагаемый подельник замминистра Иванова отказался от сделки со следствием

Предполагаемый взяткодатель бизнесмен Александр Фомин, который проходит в рамках дела замминистра обороны РФ Тимура Иванова, якобы отказался от сделки со следствием. Об этом рассказали источники в силовых структурах. По словам собеседника «Коммерсанта», ему предлагали освобождение от уголовной ответственности в обмен на деятельное раскаяние.

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«Следствие предлагало ему в обмен на деятельное раскаяние предусмотренное в таких случаях освобождение от уголовной ответственности», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в силовых структурах.

Суд арестовал счета замминистра обороны Иванова

«Однако размышлявший весь день над этим предложением коммерсант от него якобы отказался, и вечером 24 апреля ему предъявили обвинение и задержали», — пишет газета.

Как говорится в материале, по версии следствия, крупные заказы от Минобороны фирме Фомина удавалось получать якобы по протекции Иванова начиная с 2018 года. В обмен на это предприниматель должен был реализовать «откаты, но не деньгами, а имущественными услугами».

Иванов задержан по делу о крупной взятке. Силовики оценили сумму в 1,185 млрд рублей. Сейчас он находится в следственном изоляторе в московском «Лефортово». Министр обороны Сергей Шойгу уже отстранил Иванова от должности. Накануне суд арестовал имущество обвиняемого. В частности, Фомин Фомин действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере, пишет RT.