В Подмосковье спасли из рабства приехавших на заработки белорусов

В Подмосковье волонтеры из организации «Альтернатива» и полиция спасли из рабства приехавших на заработки граждан Белоруссии, которых у себя держала «беженка с Украины». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам одного из граждан Белоруссии, от женщины из Подмосковья ему поступило предложение подзаработать. Он согласился, поскольку дома у него никого не осталось из родных, а сам он признан инвалидом. Женщина пригласила его к себе в квартиру в Балашихе, где она сразу забрала у него паспорт. Помимо него там было еще несколько человек.

Их работа заключалась в том, чтобы просить милостыню на улицах Москвы. Каждый день их развозили по «точкам» и выдавали таблички с надписями. За день они зарабатывали около пяти-десяти тысяч рублей, а также разные продукты, которые они должны были приносить «в общак».

«Есть во время работы было нельзя: женщина постоянно пугала историей одного мужчины, которого сильно избили, за то, что он поел во время "работы"», — рассказал мужчина.

Через время гражданина Белоруссии заметил волонтер «Альтернативы», который, узнав его историю, вместе с другими участниками организации и полицией приехал по адресу женщины. Она, увидев, правоохранителей, назвала себя «беженкой с Украины» и стала отрицать свою вину, отказываясь выдавать чужие паспорта.

На данный момент гражданин Белоруссии написал заявление в полиции, но дело об использовании рабского труда еще не возбуждено.