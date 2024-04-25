В Сочи арестовали мужчину, который пытался устроить самосожжение в самолете

В Сочи был арестован мужчина, который пытался устроить самосожжение в самолете. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судов Краснодарского края.

Отмечается, что мужчина был арестован Адлерским районным судом. Согласно решению суда, злоумышленника обвиняют в заведомо ложном сообщении о взрыве — мужчина арестован на два месяца.

«Адлерский районный суд города Сочи рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жителя Москвы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге)», — рассказали в пресс-службе судов.

Напомним, что ранее в сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина в самолете командует находящимся внутри лечь на землю, после чего пытается поджечь сумку у себя на плече. Когда ему попытался помешать бортпроводник, мужчина начал драку. Позже в аэропорту Сочи объяснили, что преступник смог взломать аварийную дверь терминала «чистой зоны», после чего проник в самолет авиакомпании «Россия», но был задержан. Как стало известно потом, мужчина сказал экипажу, что пронес на самолет тротил, чтобы взорвать воздушное судно.