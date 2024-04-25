В Ингушетии женщина избила девятилетнюю падчерицу

Правоохранители в Ингушетии организовали проверку после того, как женщина нанесла побои девятилетней падчерице.

Об этом сообщило управление МВД по республике.

«При осмотре в Малгобекской районной больнице у девятилетней ученицы третьего класса обнаружили травму в области подбородка, а также синяки на левой руке и правой ноге», — говорится в Telegram-канале управления.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту избиения двух детей воспитательницей в детском саду в подмосковном Щёлкове.