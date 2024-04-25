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В Ингушетии женщина избила девятилетнюю падчерицу

Правоохранители в Ингушетии организовали проверку после того, как женщина нанесла побои девятилетней падчерице.

В Ингушетии женщина избила девятилетнюю падчерицу
© ТАСС

Об этом сообщило управление МВД по республике.

«При осмотре в Малгобекской районной больнице у девятилетней ученицы третьего класса обнаружили травму в области подбородка, а также синяки на левой руке и правой ноге», — говорится в Telegram-канале управления.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту избиения двух детей воспитательницей в детском саду в подмосковном Щёлкове.

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