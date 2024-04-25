Квартиру с взятыми в рабство белорусами нашли в Подмосковье

В Подмосковье волонтеры и полиция спасли из рабства граждан Белоруссии, которые приехали на заработки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным источника, людей заставляли стоять на улице и просить милостыню. За это им давали еду. Известно, что один из взятых в рабство мужчин приехал в Подмосковье весной — некая Наталья обещала ему здесь подработку и жилье. Однако прибыв по назначенному адресу, он увидел, что в квартире уже живут пять-шесть человек.

У мужчины сразу забрали паспорт. Ежедневно его отвозили к разным точкам и заставляли там стоять до позднего вечера с жалостливыми надписями на табличках. Согласно одной из них, он якобы потерял дочь и имел на попечении двух внуков.

По словам мужчины, каждые несколько часов к нему за деньгами приходили «смотрящие». Всего же его доход за смену составлял от пяти до десяти тысяч рублей. Также ему запрещалось есть еду, которую ему давали прохожие — ее также необходимо было отдавать. В противном случае ему грозили избиением.

Спасла мужчину прохожая, обратившаяся к волонтерам. Вместе с полицейскими они прибыли в квартиру, где держали белорусов, и потребовали от Натальи отдать людям паспорта. Та назвала себя «беженкой с Украины» и уверяла, что ни в чем не виновата. На нее написали заявление.