В Сочи заключили под стражу мужчину, угрожавшего взорвать самолет в аэропорту

Адлерский районный суд Сочи арестовал на два месяца жителя Москвы, угрожавшего взорвать самолет в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Адлерский районный суд Сочи рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жителя Москвы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры - два месяца", - говорится в сообщении.

Из представленных суду материалов следует, что 23 апреля мужчина, находясь в салоне борта самолета авиакомпании "Россия", сообщил экипажу, что в его сумке якобы находится тратил, и что он "все взорвет".

По данным аэропорта Сочи, дебошир, предварительно, прошел предполетный досмотр и не имел при себе запрещенных предметов. Однако, находясь в неадекватном состоянии, он проник на перрон, взломав аварийную дверь, и забежал на борт воздушного судна. В отношении авиапассажира составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 11.15.1, ст. 19.3 КоАП РФ.