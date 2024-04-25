Сильный пожар вспыхнул в Омске

Сильный пожар произошел в Омске, очевидцы сообщают о клубах черного дыма, которые видны из разных районов города, пишет издание «Новый Омск».

По словам очевидцев, пожар произошел на Красноярском тракте. «Слышны хлопки», а столб черного дыма горожане видят и в Амурском поселке, и в центре, и на Московке, утверждает издание.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11:50 по местному времени (8:50 мск).

«К тушению от МЧС России привлечены 58 человек и 15 единиц техники», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Губернатор региона Виталий Хоценко отметил в своем Telegram-канале, что пожар возник «на одном из производств в Советском округе Омска».

«Специалисты оценивают уровень возгорания как средний. На месте работают специалисты МЧС. Буду информировать», — заявил он.

Информации о причинах ЧП и пострадавших нет. Предположительно, горит цистерна на ж/д путях, пишет RT.

Ранее сильный пожар произошел на востоке Москвы. На стройке рядом с ЖК «Сиреневый парк» загорелось нежилое двухэтажное кирпичное здание. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.