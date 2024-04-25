«Его очень тщательно проверяли»: как богатейший силовик России оказался за решеткой

Замглавы Минобороны России Тимура Иванова обвинили в получении взятки в особо крупном размере (общая сумма может составить больше 1 млрд руб.). Суд отправил его под стражу. В суде Иванов был в военной форме: накануне его задержали прямо на рабочем месте. С конца 2000-х он регулярно появлялся в светских хрониках, а пять лет назад Иванов вошел в список богатейших силовиков России по версии журнала Forbes. О том, как участник гламурных вечеринок стал героем криминальной хроники — в материале «Газеты.Ru».

«Событие из ряда вон»

В среду, 24 апреля, Басманный суд Москвы отправил замминистра обороны Иванова в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По предварительным данным, речь идет о том, что Иванов якобы оказывал помощь неким компаниям — подрядчикам Минобороны, а взамен они безвозмездно проводили строительные работы на принадлежащих ему объектах. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что общая сумма взяток может составить более 1 млрд руб., в эту сумму входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков

Какие-либо другие подробности дела не разглашаются.

«Здесь будет много кривотолков и домыслов, потому что, скорее всего, адвокаты дадут подписку о неразглашении. Наверняка в деле будет секретная информация об объектах и суммах, — объясняет в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Дмитрий Зацаринский. — Лица важнейшего государственного уровня не часто становятся фигурантами дел, в этом плане событие из ряда вон. Особенно сейчас, когда идет СВО и масштабные строительства».

Дом-усадьба заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова в Чистом переулке, 2024 год

По словам адвоката, собирать информацию на чиновника начали уже давно. «По моей информации за ним велось наблюдение, фиксировались разговоры и контакты, — рассказывает Зацаринский. — Обыски проходят не только в его особняке в Москве, но и на юге России. Следствие изымает документы, допрашивает свидетелей».

«Дарил цветы каждый день»

Большая часть карьеры Тимура Иванова не была связана с военной тематикой. Окончив факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, он стал работать в различных коммерческих организациях. Сначала — в банке «Ренессанс-капитал».

«Где-то через полтора года я со своим руководителем-англичанином создал компанию, которая занималась банковским программным обеспечением для торгов на рынке ценных бумаг», — рассказывал он в интервью.

В 1998 году Тимур Иванов поступил на госслужбу в министерство по атомной энергии, где работал вплоть до 2012 года. На это время пришелся самый активный период его светской жизни.

Расставшись с первой женой, в 2007 году он завел роман с супругой бизнесмена Михаила Маниовича, Светланой Захаровой. Владелицу модных столичных бутиков он впервые встретил на показе Fresh Art.

Тимур Иванов и Светлана Захарова с детьми во время новогодней елки журнала Tatler в доме Спиридонова, 2017 год

Как вспоминала в интервью Захарова, Тимур сидел от нее через одного человека и безуспешно пытался поймать ее взгляд. Спустя какое-то время через общих знакомых он пригласил ее на деловую встречу. Светлана пришла к нему в офис, чтобы обсудить запуск журнала мод. Он встретил ее с букетом цветов.

«С тех пор я дарю ей цветы каждый день, — рассказывал Иванов. — Неподъемные букеты, по сто цветов минимум. Однажды прислал корзину, где был пятьсот один тюльпан».

Часто к цветам прикладывал и записку со стихами, в том числе собственного сочинения.

В 2010 году Светлана получила развод и вышла за Тимура.

«Очень тщательно проверяли»

В 2010 на одном из самых престижных горнолыжный курортов во французских Альпах прошла вечеринка Ice & Fire «Снегопад роскоши».

Место для торжественного мероприятия вобрали соответствующее — самый модный ресторан курорта Le Cap Horn. На открытой террасе собрались звездные гости — актер Андрей Фомин, писательница Ирина Чайковская, актриса и предприниматель Оксана Лаврентьева и светская львица Светлана Захарова с Тимуром Ивановым. Кутаясь в меха, женщина позировала фотографам.

Пара побывала в Риме, Венеции, Сиене, они стали завсегдатаями светских мероприятий.

В 2012 году, когда Сергей Шойгу был выбран губернатором Московской области, Тимур Иванов занял пост заместителя председателя областного правительства.

В ноябре того же года Шойгу возглавил министерство обороны. За ним в военную сферу перешел и Иванов. В 2013 году он занял пост генерального директора АО «Оборонстрой», а еще через три года был назначен заместителем министра обороны.

К слову, тогда документы Иванова надолго зависли на рассмотрении в администрации президента. «К нему было много претензий, пришлось пройти ряд процедур, подавал справки о доходах — его очень тщательно проверяли», — говорил «Газете.Ru» источник, близкий к Минобороны. Приказ о его назначении президент подписал 23 мая 2016 года.

Самые богатые силовики

В новой должности Иванов курировал расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение, строительство и капитальный ремонт объектов Минобороны России.

«Я сам был свидетелем, когда он поставил раскладушку, когда строилось учебное заведение в Севастополе, и несколько месяцев спал там, чтобы сдать объект к обещанному сроку министру обороны», — вспоминал член общественного совета при Минобороны РФ Виктор Баранец.

При этом Иванов оставался светским человеком. В 2016 году он организовал для супруги роскошный праздник в честь ее 45-летия. Торжество прошло в Императорском яхт-клубе. Для именинницы пели Вячеслав Бутусов и Валерий Меладзе.

В 2019 году Forbes включил его в топ самых самых состоятельных силовиков страны, оценив доход его семьи в 136 млн руб., а личные заработки самого Иванова — в 13,6 млн руб.

В рейтинг, к слову, попал и другой заместитель Шойгу — Алексей Криворучко (119,2 млн руб.) и врио директора департамента аудита госконтрактов Минобороны Роман Гуда (87,5 млн руб.).

В апреле 2023 года по СМИ разлетелись новости о том, что «жена замминистра обороны» в разгар СВО вновь отдыхает в Куршевеле (хотя на тот момент пара развелась). По мнению экспертов, уже тогда к фигуре Иванова стали внимательно присматриваться.