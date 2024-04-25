На активы и счета Тимура Иванова и его семьи наложили арест

Столичный суд наложил арест на недвижимость, активы и банковские счета замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его родственников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам собеседника агентства, под арест подпало все, что было зарегистрировано на самого Иванова, на его жену и бывших супруг, а также на пятерых детей, включая приемных. Уточняется, что арест был произведен судом в целях "обеспечительных мер в случае признания высокопоставленного офицера впоследствии виновным".

О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. Позже Басманный суд Москвы арестовал его. Иванову предъявили обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. По информации СМИ, чиновника отправят в СИЗО "Лефортово". При этом сам он вину не признал.

По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. По делу Иванова также арестовали Сергея Бородина. Как сообщают некоторые СМИ, министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил Тимура Иванова от должности замминистра.