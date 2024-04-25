В регионе РФ сотрудники МЧС предотвратили прорыв дамбы

Сотрудники МЧС России предотвратили прорыв дамбы в Абатском районе Тюменской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

"В Абатском районе при совместном патрулировании дамбы, по которой проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень - Омск, сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили течь. На место незамедлительно прибыли специалисты чрезвычайного ведомства. За несколько часов спасатели с применением тяжелой техники засыпали и укрепили аварийный участок", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сейчас течь устранена, проходит откачка воды. Федеральная трасса Тюмень - Омск открыта для проезда, возле дамбы организовано реверсивное движение.

Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам заблаговременно ввели в Тюменской области. Прогнозируется высокий уровень в реках Ишим и Тобол. Губернатор региона Александр Моор сообщал, что растет вероятность прорыва дамб или перелива через них.