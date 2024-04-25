Раскрыто моральное состояние замминистра обороны в СИЗО

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дамир Енаев рассказал о состоянии арестованного замминистра обороны Тимура Иванова. Его слова приводит РИА Новости.

© Unsplash

Енав рассказал, что Иванова уже посетил врач. Замминистра уточнил, что у него нет хронических заболеваний. В четверг, 25 апреля, он будет сдавать анализы, а также пойдет к психологу.

Назван свидетель по делу замглавы МО

«Свое моральное состояние оценивает как стабильное, держится», — отметил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу своим приказом отстранил от должности заместителя главы ведомства. Официального заявления министерства пока не поступало.

Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.