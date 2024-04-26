Стало известно о новых обысках по делу Иванова

Новые обыски проходят по делу замминистра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщили РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Где именно проходят обыски, собеседник агентства не уточнил.

Названа точная сумма взятки, которую получил зам Шойгу

Иванова задержали вечером 23 апреля. Следствие считает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Иванов свою вину не признает.

Вечером 24 апреля сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил Иванова от должности заместителя главы ведомства. Официального заявления Минобороны пока не поступало.