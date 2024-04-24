В убийстве девушки, ушедшей собирать червей, заподозрили подростка

Сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего парня, который подозревается в убийстве жительницы Пермского края. Предполагается, что юноша напал на девушку, когда та собирала червей для рыбалки, передает URA.ru со ссылкой на правоохранителей.

© Passion.ru

Подозреваемым в совершении преступления оказался житель Александровского округа 2008 года рождения. Сейчас несовершеннолетний задержан, с ним работают следователи. Дома у подростка провели обыск. Также в скором времени будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

21-летняя жительницы Пермского края пропала 20 апреля. Она ушла накопать червей перед рыбалкой и перестала выходить на связь. Три дня девушку разыскивали близкие и знакомые. В итоге ее труп обнаружили в лесном массиве.

Ранее сообщалось, что под окнами жилого многоквартирного дома в Ленобласти обнаружили чемодан с женским туловищем. Позже был найден еще один чемодан с останками.