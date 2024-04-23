В Москве приостановили движение поездов на МЦД-2

Движение поездов на МЦД-2 через станцию «Печатники» в сторону Нахабино приостановили из-за повреждения контактного провода. Об этом сообщает дептранс столицы в Telegram-канале.

Там заявили, что вместе с Московскими железными дорогами (МЖД) принимают меры для скорейшего возобновления движения. Сроки ремонта не указываются.

В Telegram-канале МЖД уточнили, что движение приостановлено на участке Люблино-Печатники Курского направления и МЦД-2 в сторону Нахабино.

«МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для восстановления движения в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на пассажиров, поезда встали, а светофоры на участке горят красным. Согласно данным онлайн-табло, движения через станцию нет с 14:30 мск.