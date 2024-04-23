Кабина лифта с пассажиром рухнула в нижегородском ТЦ
В Нижнем Новгороде монтажник получил травмы, находясь в падающей кабине лифта.
Сегодня, 23 апреля, стало известно об инциденте, произошедшем в Нижнем Новгороде. В одном из городских ТЦ монтажник занимался ремонтом лифта. В какой-то момент кабина рухнула вниз, мужчина не успел предпринять никаких действий для предотвращения инцидента.
В результате монтажник получил множественные травмы. В настоящий момент обстоятельства происшествия уточняются, передает NN.ru.