Москвич попытался спасти от ответственности ранившую его ножом сожительницу

Полицейские задержали 40-летнюю подозреваемую в нападении с ножом на сожителя в Лосиноостровском районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«Предварительно установлено, что в медицинское учреждение обратился 34-летний житель столицы, который сообщил, что вечером в парковой зоне, расположенной в Лосиноостровском районе, у него произошел конфликт с незнакомыми гражданами, в ходе которого ему нанесли удар в область живота неизвестным предметом. По результатам медицинского обследования было установлено, что мужчине нанесли колото-резаную рану передней брюшной стенки, причинив тем самым тяжкий вред здоровью. Информация о происшествии была передана в полицию», – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе разбирательства сотрудники правоохранительных органов выявили тот факт, что пострадавший пытается скрыть обстоятельства получения им ранения для того, чтобы его сожительница избежала уголовной ответственности.

«Задержанная сотрудниками полиции 40-летняя женщина пояснила, что накануне вечером у нее возникла ссора с сожителем, в ходе которой она нанесла ему один удар ножом в живот. Через несколько часов, когда состояние здоровья мужчины ухудшилось, он самостоятельно приехал в районную поликлинику, сообщив медицинскому персоналу ложную информацию об обстоятельствах получения ранения», – подчеркнули в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде домашнего ареста.