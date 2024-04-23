На Тайване произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Тайване. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался в 21 км к юго-востоку от уезда Хуалянь с населением около 320 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 13 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В понедельник в том же районе было зарегистрировано три землетрясения магнитудой 5,5, 5,6 и 6,1, в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,1.

3 апреля на Тайване произошло самое сильное за 25 лет землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,2 в уезде Хуалянь ощущались на всей территории Тайваня. По последним данным, погибли 16 человек, еще 1 155 получили ранения.