Суд арестовал последнего фигуранта дела об убийстве москвича на парковке

Замоскворецкий суд Москвы арестовал последнего фигуранта дела об убийстве местного жителя на парковке. Об этом сообщает РИА Новости в пресс-службе суда.

Отмечается, что арестованным оказался родной брат обвиняемого в убийстве — он стал шестым арестованным по этому делу. Согласно предварительной версии обвинения, арестованный мог участвовать в избиении убитого.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Шохрату Аббасову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня», — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что 18 апреля во дворе дома на Краснодарской улице в Москве был убит 24-летний местный житель. Согласно предварительным данным, мужчина сделал замечание водителю, который неправильно припарковался возле подъезда. В ответ злоумышленник ударил мужчину ножом — москвич был госпитализирован, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Ранее стало известно, что отец подозреваемого в убийстве получил российское гражданство при помощи фиктивного брака.