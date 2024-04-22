Уровень реки Тобол у тюменского села Коркино вырос на метр

Уровень воды в реке Тобол в районе тюменского села Коркино за сутки вырос почти на метр, сообщил губернатор региона Александр Моор.

По его словам, подъем воды в реке Ишим остановился, сейчас уровень составляет 1058 см. За минувшие сутки наблюдается снижение на шесть сантиметров.

Сейчас в Тюменской области подтоплено 98 домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.

Ранее Александр Моор заявил о ликвидации протечки на дамбе в Ишиме, это место оперативно укрепили мешками с песком, напоминает «Радиоточка НСН».