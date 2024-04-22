По делу об убийстве в Люблино разыскивают еще одного подозреваемого

Следствие установило седьмого подозреваемого по делу об убийстве Кирилла Ковалева на юго-востоке Москвы. Газета.Ru

«Установлен еще один подозреваемый, но он находится в розыске», - сказала следователь в суде. ТАСС

Конфликт произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. По версии следствия, 24-летний мужчина сделал замечание 21-летнему водителю из-за неправильно припаркованной машины. В ходе конфликта последний несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. После подозреваемый вместе с сообщниками скрылся с места преступления, а 24-летний мужчина погиб. Москва24

22 апреля Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО до 18 июня Шахина Аббасова, которого обвиняют в убийстве жителя столицы. Деловая газета «Взгляд»