Суд арестовал второго фигуранта в рамках дела об убийстве москвича из-за парковки

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Нахида Гусейнова, второго фигуранта дела об убийстве москвича Кирилла Ковалёва из-за замечания о парковке.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Избрать обвиняемому Гусейнову Нахиду меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня», — сказано в решении суда.

Гусейнов заявил, что не считает себя виновным и «ничего не знал», ходатайство об аресте просил отклонить.

Адвокат сообщил, что он оказался на месте преступления уже после его совершения.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве из-за спора на парковке в столице.

Как сообщила следователь в Замоскворецком суде Москвы, отец Шахина Аббасова пытался договориться с родственниками убитого молодого человека, чтобы замять дело.