Убийство из-за спора о парковке: что известно о преступлении

На прошлой неделе 24-летний москвич сделал замечание о неправильной парковке 21-летнему водителю, после чего был избит, получил ножевые ранения и скончался в больнице. По делу об убийстве задержали уроженца Азербайджана Шахина Аббасова и еще нескольких человек; «Рамблер» рассказывает, что известно о расследовании, о фигурантах дела и их позиции.

Преступление

Конфликт между 24-летним жителем Москвы Кириллом Ковалевым и 21-летним Аббасовым произошел 17 апреля в районе Люблино. Сообщалось, что Ковалев сделал замечание водителю, припарковавшему машину на тротуаре возле подъезда жилого дома. Водитель напал на москвича, от полученных ранений и травм Ковалев скончался в больнице. В столичной прокуратуре сообщали, что он получил проникающее ранение бедра и рану брюшной стенки. Нападавший скрылся.

Сначала уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ, затем дело переквалифицировали на более тяжкий состав - вторая часть той же статьи (убийство группой лиц из хулиганских побуждений).

Задержание

Аббасова задержали в станице Казанской Ростовской области, вместе с ним были еще двое мужчин — следователи считают их соучастниками. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что подозреваемый сменил как минимум три машины, пытаясь скрыться. Также сообщалось, что задержаны были отец, дядя и друг подозреваемого. В квартире семьи подозреваемого были найдены десятки миллионов рублей.

В прокуратуре Москвы ТАСС сообщили, что всего по делу задержали шестерых человек.

Сейчас следователи проверяют, на каких основаниях Аббасов находился в России и законно ли его родные получили гражданство РФ.

Суд

На заседании Замоскворецкого суда Москвы 22 апреля Аббасов через переводчика заявил, что не хотел убивать Ковалева, сообщил корреспондент РИА Новости.

«Я очень сожалею, я не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом», — заявил фигурант дела.

Также Аббасов заявил, что возражает против меры пресечения в виде ареста. Его адвокат добавил, что вину его подзащитный признает частично, так как не согласен с квалификацией. Защитник предложил ограничиться домашним арестом.

Отец подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки пытался замять дело

По данным ТАСС, следователь рассказал во время заседания, что отец Аббасова общался с потерпевшими — хотел «как-то отрегулировать вопрос, чтобы избежать уголовного дела». Следователь добавил, что Аббасов и его соучастники совершили другие преступления, пытаясь скрыться.

В итоге суд назначил Аббасову меру пресечения — два месяца ареста.