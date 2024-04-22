Россиянин получил пять лет принудительных работ по делу о фейках о ВС России

Суд огласил приговор в отношении москвича Юрия Коховца, признав его виновным в распространении фейков о Российской армии после уличного опроса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его адвоката Елену Шереметьеву.

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Мужчина получил пять лет принудительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты. Ему также запретили заниматься администрированием сайтов на четыре года.

Ранее прокуратура запросила для москвича 5,5 года лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России.