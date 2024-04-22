Активная фаза половодья проходит в Курганской и Тюменской областях, в Оренбургской области ситуация с паводком стабилизирована. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводка, которое он провел в Оренбурге.

"На сегодняшний день на территории Курганской и Тюменской областей проходит активная фаза весеннего половодья, обстановка меняется постоянно, - отметил он. - Сейчас необходимо сосредоточиться на мероприятиях по защите населенных пунктов, объектов экономики, дорог и мостов, а также превентивной эвакуации населения".

По словам Куренкова, ситуация с паводком в Оренбургской области стабилизировалась, уровень воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижается.

В связи с этим глава МЧС отметил, что все силы сейчас должны быть брошены на помощь пострадавшему населению, восстановление домов и объектов экономики.