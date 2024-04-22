Отец подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки пытался замять дело

Отец обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о неправильной парковке пытался договориться с родственниками погибшего, чтобы замять дело. Об этом сообщил следователь в суде. Москва24

«Отец Шахина Аббасова общался с потерпевшими, пытался как-то отрегулировать вопрос, чтобы избежать уголовного дела», - заявил следователь на заседании по вопросу об избрании меры пресечения Шахину Аббасову. ТАСС

Убийство произошло 16 апреля. По версии следствия, Аббасов-младший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес Кириллу Ковалеву несколько ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. Деловая газета «Взгляд»