Суд арестовал дядю подозреваемого в убийстве мотоциклиста в Люблине

Замоскворецкий районный суд заключил под стражу до 18 июня Бахтияра Аббасова, который помогал скрываться своему племяннику, подозреваемому в убийстве мотоциклиста в Люблине. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

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Мужчину заключили под стражу на один месяц и 30 суток, предъявив ему обвинение по статье «Убийство».

В этот же день суд заключил под стражу его племянника, Шахина Аббасова. Подсудимый не признал свою вину и попросил переквалифицировать уголовное дело на убийство по неосторожности. Также арестован был друг подозреваемого Нахид Гусейнов, который помогал скрываться ему после убийства.

Позднее правоохранительные органы установили еще одного сообщника Аббасова.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 17 апреля на Краснодарской улице. 21-летний злоумышленник припарковал свой автомобиль на тротуаре возле подъезда жилого дома, а уезжавший мотоциклист сделал водителю замечание. Начался конфликт, в ходе которого гражданин Азербайджана ударил мотоциклиста ножом в живот. От полученных травм молодой человек скончался.