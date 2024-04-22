Пресс-секретаря Meta* просят приговорить к семи годам колонии заочно

Гособвинение просит Второй Западный окружной военный суд назначить семь лет колонии строгого режима директору по коммуникациям компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) Энди Стоуну в рамках заочного рассмотрения уголовного дела о публичном оправдании терроризма. ТАСС

Стоун проходит обвиняемым по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Lenta.ru

Ранее Генпрокуратура направила в суд дело о призывах пресс-секретаря Meta к терроризму. Энди Стоун в марте 2022 года на своих страницах в соцсетях разместил текст с оправданием насильственных действий против российских военнослужащих, участвующих в СВО. Пост также содержал публичные призывы к терактам в отношении военных. Говорит Москва