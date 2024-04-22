Тело третьего из затонувшей машины с бойцами СВО найдено под Воронежем

Тело третьего пропавшего из затонувшего автомобиля с бойцами СВО обнаружено в Воронежской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

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Как сообщили в СК, в реке Дон вблизи села Красногоровка Воронежской области обнаружили тело мужчины 1964 г. р., жителя Чувашии, у которого при себе были удостоверяющие личность документы, передает ТАСС.

По данным ведомства, следствие полагает, что это мужчина, который находился за рулем автомобиля, ранее обнаруженного в реке Дон.

Ранее в Госкомитете Чувашии по ГО и ЧС сообщили, что автомобиль, в котором возвращались из зоны специальной военной операции (СВО) бойцы из Чувашии, затонул на территории Воронежской области, обнаружены тела двух погибших.