Шестерым задержанным по делу об убийстве москвича из-за парковки предъявили обвинение
Шестерым задержанным по делу об убийстве молодого человека на Краснодарской улице в Москве предъявлено обвинение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Им предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что ведомство в судебном заседании поддержит ходатайства об избрании всем задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.