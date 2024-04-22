Шестерым задержанным по делу об убийстве москвича из-за парковки предъявили обвинение

Шестерым задержанным по делу об убийстве молодого человека на Краснодарской улице в Москве предъявлено обвинение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Им предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что ведомство в судебном заседании поддержит ходатайства об избрании всем задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.