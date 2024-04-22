Начались поиски двух подозреваемых в обстреле полицейских в российском регионе

В Карачаево-Черкесии силовики начали поиски двух подозреваемых в обстреле полицейских в Карачаевске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По предварительной информации, мужчины могут скрываться на серебристой LADA Granta. Одному из них 35 лет.

Нападение на силовиков произошло ночью 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске. По данным канала, подозреваемые открыли огонь по машине силовиков, в которой было три человека — заместитель командира взвода и два его подчиненных.

В результате обстрела один сотрудник полиции попал в больницу, а двух спасти не удалось.