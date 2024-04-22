ФСБ: в Авдеевке обнаружили схроны с иностранным вооружением

Сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили в Авдеевке схроны в том числе с иностранным вооружением, сообщило региональное управление ФСБ.

«УФСБ России по ДНР выявлено несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении в городе Авдеевка», — приводит сообщение ТАСС.

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В схронах, в частности, были обнаружены более 10 тыс. боеприпасов иностранного производства к стрелковому оружию, свыше 700 155-мм снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства.

Ранее спецслужбы ДНР обнаружили тайник, в котором находился американский противотанковый комплекс FGM-148 Javelin.