В Дагестане попросили принять меры из-за избиения школьницы в Петербурге

В Дагестане попросили принять меры из-за избиения школьницы в Санкт-Петербурге. Уполномоченный по правам человека республики Джамал Алиев обратился к прокурору Северной столицы Виктору Мельнику с просьбой дать правовую оценку и принять меры в связи со случившимся. По словам омбудсмена, одноклассники избивали девочку «под усмешки и крики «Россия для русских». В своем телеграм-канале он выразил надежду, что инцидент — это частный случай, а не вновь «зарождающаяся тенденция напряженности в межнациональных отношениях».

Первоначально Алиев говорил, что девочка является уроженкой Дагестана, но позже оказалось, что она родилась в Таджикистане. «Все вышесказанное мной актуально вне зависимости от того, какой национальности избитая девочка», — написал он чуть позже.

Директор школы вызвана в прокуратуру.

«Уже завтра также будет проведено совещание в комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики администрации Санкт-Петербурга по указанной проблеме», — сообщил Алиев.

Видео с издевательствами появилось в Сети 20 апреля. «Фонтанка» сообщала, что инцидент произошел еще в феврале. По данным издания, участников конфликта опросили, а материалы передали в Следственный комитет.

Собеседник «Фонтанки» рассказал, что во время конфликта один из учеников снимал происходящее на видео и выкрикивал в адрес одноклассницы грубые и уничижительные слова, связанные с национальностью девочки.

Источник издания уточнил, что классный руководитель вызвала родителей, школьнице принесли извинения. К медикам участники конфликта не обращались, они продолжили ходить в школу, а подобных инцидентов между ними больше не происходило.