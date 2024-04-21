На Украине задержали двоих военных, застреливших полицейского

Сотрудники украинской полиции в Одесской области задержали двоих военнослужащих, которые накануне застрелили полицейского на блокпосту в Винницкой области, им грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский.

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"Было установлено местопребывание фигурантов - они скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны. Нападавшие - двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уточняется, что прокуратура начала производство по статье 348 УК (убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей).

Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

В субботу украинское издание "Страна" информировало, что неизвестные в военной форме ночью открыли огонь из огнестрельного оружия по полицейским на блокпосту в Винницкой области, в результате чего один из правоохранителей погиб, а второй был ранен. По его данным, инцидент произошел во время остановки автомобиля злоумышленников для проверки документов.