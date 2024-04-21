В Ленобласти в запертой квартире нашли труп младенца

В городском поселке Мга в Ленинградской области в одной из квартир на Железнодорожной улице обнаружили тело восьмимесячного ребенка, пишет телеканал «78». По предварительным данным, полиция выехала туда после сообщения, что 32-летняя мать девочки не выходит на связь.

Отмечается, что правоохранителям пришлось вскрыть дверь, чтобы попасть в квартиру. Матери дома не было. По имеющейся информации, на теле младенца были признаки удушения. Труп направили в морг, чтобы эксперты установили причины смерти. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге с отравлением лекарствами госпитализировали четырехлетнюю девочку. Медики оценили состояние ребенка как тяжелое. По предварительной информации, малышка болела ОРВИ и находилась дома с родителем. Девочка случайно приняла антидепрессанты из домашней аптечки, которые принимала ее мать.

До этого в Омске в подъезде дома на Молодогвардейской улице нашли тело девятилетнего мальчика. В СК уточнили, что ребенок решил скатиться по перилам лестницы вместе с 11-летним братом, но сорвался и разбился насмерть. По данному факту следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).