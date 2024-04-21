Дети пострадали в результате пожара в сауне в Москве

В одном из московских таунхаусов произошло возгорание в сауне. В результате случившегося пострадали пять человек, среди них двое детей.

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21 апреля в Москве около семи утра по местному времени произошел инцидент. В Южном Бутово на цокольном этаже частного жилого дома, расположенного на улице Адмирала Лазарева, загорелись вещи и мебель в сауне, площадь которой составляет 20 квадратных метров. Густой черный дым валил из окна на третьем этаже.

До прибытия экстренных служб из дома самостоятельно эвакуировались семь человек. В результате происшествия пострадал трехмесячный ребенок, 14-летний подросток и трое взрослых.

В НИИ им. Склифосовского было госпитализировано двое пострадавших. Три человека, в числе которых и дети, в госпитализации не нуждались. Об этом сообщает SHOT.