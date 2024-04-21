«Тонем не по дням, а по часам»: как обстоит ситуация с паводками в регионах

В нескольких регионах России продолжается борьба с последствиями крупнейшего за несколько лет половодья. Из берегов вышли реки Урал, Тобол, Томь. Как обстоит ситуация с паводками в разных субъектах страны на утро 21 апреля?

Что происходит в Оренбуржье

В пресс-службе правительства Оренбургской области 21 апреля сообщили, что в регионе стабилизируется паводковая обстановка.

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге снизился на 14 см за день

«С 08:00 до 20:00 20 апреля уровень реки Урал в Оренбурге снизился на 14 см. Показатели зафиксированы на отметке 988 см. Вода постепенно уходит с подтопленных территорий, освобождая дома и приусадебные участки. В Орске ситуация стабильна. Уровень воды в реке Урал в районе города — 513 см. На значительной части территорий приступили к восстановительным работам. Расчищаются улицы и дворы многоквартирных домов. Специалистами проводится дезинфекция территорий, восстанавливается электро-, газо- и водоснабжение отдельных районов», — говорится в сообщении.

В администрации также добавили, что в Илеке уровень реки Урал с начала дня 20 апреля снизился на один сантиметр и равен 910 см при опасном показателе в 890 сантиметров. Сброс с Ириклинского водохранилища на 20:00 20 апреля составляет 294 кубических метра в секунду.

В то же время ситуация с половодьем другой крупной реки региона — Сакмары — находится на контроле. Уровень воды за прошедшие сутки существенно не менялся. На 20:00 20 апреля показатели снижены на один сантиметр и равны 879 сантиметрам.

«На территориях, освобожденных от воды, ликвидируют последствия паводка. <...> Работают более 160 комиссий по оценке ущерба имуществу, а также комиссии по оценке состояния жилья. Жители получают положенные выплаты — 43 тысячам оренбуржцев средства уже перечислены на счета, в работе более 359 тысяч заявлений», — отметили в пресс-службе.

Какая обстановка в Самарской области

Как рассказали aif.ru местные жители, ситуация с половодьем в регионе продолжает оставаться напряженной. Повышение уровня воды отмечают в нескольких районах.

«Сильное половодье в Усть-Кинельском. Тонем не по дням, а по часам. Вода уже в домах», — цитирует издание слова одной из жительниц региона.

В администрации городского округа Кинель отмечают, что в связи с повышенным притоком воды в реках Самара и Большой Кинель на территории городского округа продолжается подъем уровня воды. К настоящему времени имеются подтопленные дачные участки СДТ «Станция Кинель», СДТ «Природа», СНТ «Учхоз-СХИ-Пойма» в районе п. Советы, а также улица Лебединская мкр. Лебедь. Сохраняется угроза подтопления дачных участков СНТ «Карасева Падь», СНТ «Здоровье», СНТ «Царский остров» и других территорий.

В целях личной безопасности администрация городского округа Кинель призывает жителей покинуть подтапливаемые территории. Для размещения граждан с подтопленных территорий в Кинеле развернут пункт временного размещения.

Что известно о ситуации в Тюменской области

Уровень воды в реке Ишим в Ишимском районе Тюменской области почти прошел отметку в 10,5 метра. На 06:00 21 апреля он составил 1049 сантиметров, сообщили URA.RU в тюменском ЦГМС — филиале Обь-Иртышского УГМС.

«Уровень воды в реке Ишим на 06:00 21 апреля 2024 года составляет 1049 сантиметров. Превышение критической отметки на 199 сантиметров», — рассказали в гидрометеоцентре.

Критическая отметка составляет 850 сантиметров. За сутки уровень воды поднялся на 138 сантиметров.

В селе Ильинка Казанского района «большая вода», наоборот, пошла на спад. Там уровень Ишима за сутки снизился на 11 сантиметров и теперь составляет 861 сантиметр.

Как проходит паводок в Курганской области

По данным гидропоста, на 04:00 21 апреля уровень Тобола в районе Кургана составляет 1006 см. Дамбу караулят и укрепляют ее участки. Жителям территорий в зонах риска подтопления и затопления по-прежнему рекомендуется эвакуироваться.

В Кетовском округе в районе деревни Санаторная уровень воды сохраняется на отметке около 11 метров, в районе Кетово выше 10 метров.