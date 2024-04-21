Россиянам назвали главные признаки телефонного мошенничества

Разговор, в ходе которого звонящий настойчиво требует перевести деньги или передать ему пароли, может сигнализировать о мошенничестве. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

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По его словам, на возможное мошенничество указывают несколько факторов. Если собеседник настойчиво требует перевести деньги на «безопасный счет» или «выгодно вложиться», то нужно как можно быстрее повесить трубку. Депутат подчеркнул, что аферисты являются хорошими психологами и профессионально вводят людей в заблуждение.

«Если есть возможность самостоятельно найти контакты организации, от имени которой с вами пытаются связаться, лучше сделать это и выйти на контакт самостоятельно. Не бойтесь выглядеть глупо: в современном цифровом пространстве перестраховка — ваш лучший друг», — отметил Немкин.

Ранее IT-специалист компании SentiLink Дэвид Меймон раскрыл новый способ мошенничества на сайтах знакомств. Для обмана жертв злоумышленники используют два смартфона и улучшенные приложения для создания дипфейков.