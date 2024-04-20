Москвичу прислали в коробке свиную голову

Москвичу прислали отрезанную свиную голову, он уверен, что из мести. О необычной посылке для жителя столицы сообщила Baza.

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Москвич Владислав Лихачев получил голову свиньи, которую ему доставили якобы от имени начальника отдела полиции в Хамовниках. Мужчина уверен, что так ему мстят за долгие попытки вернуть автомобили, которые, по его словам, украли его экс-жена и теща. При этом уголовное дело возбуждать отказались. И это убедило его в том, что сотрудников полиции подкупили.

История началась осенью 2022 года. Тогда Лихачев приобрел несколько автомобилей в США, чтобы перепродать в России. На покупку он потратил полтора миллиона долларов. Однако вскоре произошел развод с женой Ларой, и та вместе с матерью Лилией Аношиной незаконно завладела частью заказа. В скором времени женщины продали автомобили и присвоили себе деньги.

Лихачев написал заявление о мошенничестве, но в ОМВД по Хамовникам его не приняли. Тогда он обратился в ГУ МВД Москвы. После опроса свидетелей дело вернули в Хамовники, где его потеряли. Тогда Лихачев пошел в прокуратуру. И после этого, по его признанию, ему стала угрожать бывшая теща. Женщина уверяла, что ее крышуют не просто оперативники, а сам начальник отдела Смирнов, которому она якобы заплатила.

Лишившийся и денег, и машин Лихачев отправил адвокатов к Смирнову, но тот не стал с ним общаться. И после этого матери пострадавшего от аферы мужчины прислали голову свиньи, на коробке была надпись «От Смирнова». Причем доставил ее бывший друг Лихачева. За свою услугу он получил миллион рублей.

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