Суд 22 апреля решит вопрос ареста родственников подозреваемого в убийстве из-за парковки

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отложил до 22 апреля решение вопроса об аресте дяди и брата 21-летнего Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве москвича, сделавшего ему замечание из-за неправильной парковки в столичном районе Люблино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Заседание по избранию меры пресечения Аббасову Бахтияру Иса Оглы назначено на 22 апреля", - сказали в суде. Заседание по избранию меры пресечения Аббасову Низами Исе Оглы также отложили на 22 апреля.

Оба проходят соучастниками по делу, возбужденному по пунктам "и", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений).

Позже в суде сообщили об удовлетворении просьбы прокуратуры и продлении до 23 апреля срока задержания дяди и отца Аббасова.

"Замоскворецкий районный суд города Москвы удовлетворил заявленное органами прокуратуры ходатайство и отложил рассмотрение дела об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигурантов по делу об убийстве Кирилла Ковалева - Аббасова Низами Иса оглы, Аббасова Бахтияра Иса оглы на 72 часа, продлив срок задержания до 23 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.

В суде заявили ранее, что один из фигурантов дела брат, а не отец Аббасова. Но позже в пресс-службе суда исправили сообщение об этом.

Ранее следствие потребовало отправить дядю и брата Аббасова под стражу.

В новость внесены изменения (20:15 мск) - добавлена информация о назначении даты избрания меры пресечения брату Аббасова.