Уровень воды в реке Урал в Оренбурге снизился на 14 см за день, до 988 см. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"С 08:00 до 20:00 (с 06:00 до 18:00 мск - прим. ТАСС) 20 апреля уровень реки Урал в Оренбурге снизился на 14 см. Показатели зафиксированы на отметке 988 см. Вода постепенно уходит с подтопленных территорий, освобождая дома и приусадебные участки", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В районе Орска, по данным пресс-службы, уровень воды в реке Урал - 513 см.

"На значительной части территорий приступили к восстановительным работам. Расчищаются улицы и дворы многоквартирных домов. Специалисты проводят дезинфекцию территорий, восстанавливается электро-, газо- и водоснабжение отдельных районов", - говорится в сообщении.

В Илеке уровень реки Урал с начала дня 20 апреля снизился на 1 см и равен 910 см при опасном показателе в 890 см.