Мать убитого из-за парковки москвича рассказала о сыне

Мама убитого в Москве в ходе конфликта из-за парковки 24-летнего Кирилла Ковалева рассказала, что этим летом сын и его девушка планировали сыграть свадьбу.

По словам женщины, молодой человек профессионально занимался велоспортом, работал детским тренером и отличался чувством справедливости, летом он хотел жениться на своей девушке, а через пару лет пара планировала завести детей, передает РИА «Новости».

«Самый добрый, самый замечательный человек», – отметила мама убитого.

В четверг в Москве произошло убийство из-за замечания о парковке. Накануне предполагаемого убийцу задержали в Ростовской области, до этого были задержаны его отец и дядя. Установлено, что отец фигуранта получил гражданство по фиктивному браку.